وصول 16 شاحنة وقود إلى سبها وتشكيل لجنة أزمة لضمان وصولها للمواطن

أعلن عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، اليوم الأحد، وصول 16 شاحنة وقود إلى المدينة، «وجرى توزيعها على محطات الوقود باستثناء ثلاثة».

وقال الخيالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المدينة استقبلت 11 شاحنة وقود وتلتها خمسة أخرى، وتم استلامها من قبل لجنة الأزمة التي شُكلت مؤخرًا لضمان وصول الوقود للمواطن، بحضور الإدارة العامة للبحث الجنائي والأمن الداخلي وجهز مكافحة التهريب.

بلدية سبها تتسلم 600 ألف لتر بنزين

وأوضح الخيالي، أنه تم تسليم شاحنة وقود للشاطئ وشاحنتين للبوانيس، وقامت لجنة الأزمة بتوزيع باقي شحنات الوقود على محطة وقود ربيع الجنوب 100 ألف لتر بنزين، ومحطة وقود التوصل التام 50 ألف لتر، ومحطة وقود تاقرفت 100 ألف لتر، ومحطة وقود أخشوم الخيل 100 ألف لتر، ومحطة وقود جبل زلاف 100 ألف لتر، ومحطة وقود أطلس 50 ألف لتر، ومحطة وقود ربيع البونيس 50 ألف لتر بنزين و50 الف لتر ديزل.

وشدد الخيالي، على أن هذه الشحنات لا تغطي المدينة، «وهذا الأمر لا يخفى على أحد»، إلا أنها ستحل أزمة نقص الوقود حتى يتم توفير شحنة وقود أخرى، مؤكدًا أن لجنة الأزمة تتابع عمل المحطات التي تسلمت الوقود، وسيتعرض كل مخالف للمساءلة من قبل الجهات المختصة.

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