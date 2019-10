المتوسط:

أكد العقيد عقيلة الحسوني، آمر (قائد) منطقة الخليج العسكرية التابعة للجيش، أن “الجيش يعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي لحماية مقدرات وقوت الليبيين”.

وأوضح الحسوني، في تصريحات صحفية له، أن “منطقة الخليج العسكرية هي منطقة حيوية؛ حيث تتركز فيها أغلب الموانئ في منطقة الهلال النفطي، التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي”.

وأضاف، أن ” قوات الجيش تعمل على تأمين “الهلال النفطي”؛ لحماية مقدرات الشعب الليبي من المجموعات الإرهابية بقيادة تنظيم الإخوان الذين عاثوا في البلاد والثروات الفساد”.

The post قيادي بالجيش: نعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي لحماية مقدرات الشعب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية