رئيس البرلمان المصري: أي اعتداء على ليبيا هو اعتداء على القاهرة

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، اعتزاز مصر بزيارة أعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره عينا ساهرة لإرساء دعائم الديمقراطية في ليبيا، وعودتها هادئة آمنة خالية من شرور الإرهاب.

وشدد رئيس مجبس النواب – في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد- على أن مصر تسخر كل إمكانياتها لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.

وقال، إن مصر تقف دائما بكل ما لديها إلى جانب الشعب الليبي، مؤكدا أن أمن ليبيا ومصر جزء لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة ليبيا هو اعتداء على مصر، يستدعي الاستنفار لنصرتها ، وذلك رغم الثقة في قدرة ليبيا حكومة وشعباً ، على مواجهة كافة الأخطار التي تحيط بها من الداخل والخارج، وعلى إعادة بناء ليبيا الحديثة والقوية.

وشدد عبد العال ، على عمق الروابط بين الشعبين المصري والليبي، مشيرا إلى أن مصر وليبيا يرتبطان بعلاقات ممتدة تعود إلى آلاف السنين، بحكم اللغة والموقع الجغرافى والمصالح والأهداف والحدود المشتركة..منوها إلى أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت الاعتراف باستقلال ليبيا .

