وصول 780 ألف لتر من الوقود إلى المنطقة الجنوبية قادمة من بنغازي

العنوان_سبها

أعلنت عدة بلديات جنوب البلاد، اليوم الأحد، عن وصول شحنة من الوقود تقدر بحوالي 780 ألف لتر قادمة من مستودعات رأس المنقار.

ومن المتوقع أن تُوزع الشحنة القادمة من المنطقة الشرقية على بلديات سبها والشاطئ ووادي البوانيس.

وتعاني أغلب المناطق الجنوبية من نقص حاد في الوقود، حيث تصل أسعاره في السوق السوداء أحيانًا إلى ثلاثة دنانير للتر الواحد.

ومنذ بداية الحرب جنوب طرابلس في أبريل الماضي، انقطعت المحروقات التي كانت تأتي من مدينة مصراتة إلى مستودعات سبها، فيما اقتصرت الشحنات التي تصل إلى المدينة عن طريق المستودعات الموجودة بمدينة بنغازي.

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