النخلة في هون.. مصدر للحس والذوق الإبداعي

للمرة الخامسة يُنظَم معرض “شارع فنون النخلة” في هون ليكون إحدى المفردات التي تشكل فاعليات مهرجان الخريف السياحي الدولي.

ويختص هذا المعرض بتقديم لوحاته من النخلة فقط سواء من جريدها أو سعفها أو تمرها أو ليفها، ويخاطب الحس والذوق الإبداعي الرفيع، حيث يشكل عدة فنانين لوحاتهم وإبداعاتهم من منتجات النخلة ويتم عرضها على جدران أحد أبرز شوارع الجزء الغربي لمدينة هون القديمة.

ويهدف المعرض لإبراز الفنون والإبداعات من شجرة النخيل، وترسيخ مفهوم أن الإبداع لا يقف عند إمكانات معينة، ونقل الصورة الجميلة عن النخلة لجميع ضيوف المهرجان وبالأخص الأطفال الذين ربما يكونون بعيدا نوعا ما عن الموروث الثقافي.

وسيلتئم المعرض طوال أيام الدورة الـ23 لمهرجان الخريف بهون في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية