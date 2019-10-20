أزمة الوقود محور لقاء معيتيق مع إدارات شركات التوزيع

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الأحد بمقر حكومة الوفاق بطرابلس، رؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود ” البريقة، الراحلة ، نفط ليبيا، الشرارة الذهبية”.

ووفقا للصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق، على موقع التواصل “فيس بوك”، استعرض مديرو الشركات، خلال اللقاء، الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة القصور في أدائها للحد من أزمات التوزيع المتكررة، مؤكدين أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها ساهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية.

ووجه معيتيق بالبدء في إعادة تأهيل محطات الوقود لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلا .

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