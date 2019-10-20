معلمو صرمان: إضراب ووقفات لحين تنفيذ المطالب

نظمت تنسيقية الدفاع عن المعلمين بمراقبة تعليم صرمان، الأحد، وقفة احتجاجية ثانية أمام المركز الإعلامي بالمدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالحقوق المالية والاجتماعية والأدبية للمعلمين، وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018، الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

كما طالب المحتجون بتوفير تأمين صحي للمعلمين، وفصل التعليم العالي عن التعليم العام، وبإقالة وزير التعليم.

وشارك في الوقفة مدراء المدارس، وعدد من المعلمين والمعلمات، واتفقوا خلال الوقفة على الاستمرار في إيقاف الدراسة وتنفيذ وقفات احتجاجية حتى تتحقق مطالبهم.

يشار إلى أن غالبية المعلمين بالمدن والمناطق الليبية ينفذون وقفات مماثلة وإضراب عن التدريس للمطالبة بعدة حقوق على رأسها تفعيل القانون رقم 4.

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