الحكومة الموقتة تنعى الفنان صالح الأبيض

نعت الحكومة الموقتة، الفنان ونجم الكوميديا صالح الأبيض، الذي توفي مساء أمس السبت، بأحد المستشفيات في تونس بعد معاناة مع المرض.

وقدمت الحكومة الموقتة في بيانًا لها اليوم، «أحر التعازي والمواساة القلبية إلى أسرة ومحبي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته».

وفاة الفنان صالح الأبيض في تونس

وأوضح البيان، أن «الفقيد طالما رسم البسمة على شفاه الليبيين رغم الألم الذي اعترى بلادنا، وجمع شتات الوطن على شاشة واحدة، ودعت الساحة الفنية الليبية أحد رموز الفن الكوميدي بوفاته».

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