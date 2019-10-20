مجلس حكماء طبرق يشكل لجنة لوضع ضوابط للمناسبات الاجتماعية

أعلن مجلس حكماء طبرق، عن تشكيل لجنة تضم الحكماء والأعيان والمشايخ والوعاظ ورجال القانون وممثلين عن المجتمع المدني لوضع ضوابط لتنظيم المناسبات الاجتماعية للحد من مظاهر البذخ والتقليل من المصاريف التي ترهق كاهل المواطنين في الأفراح والمآتم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس حكماء طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعيان وحكماء طبرق عقدوا مساء اليوم الأحد، اجتماعا بفندق باب طبرق لمناقشة «الظواهر السلبية في الأفراح والمآتم بطبرق والتي منها البذخ والتبذير وغلاء المهور واستعمال السلاح الحربي في المناسبات».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «تشكيل لجنة مكونة من الحكماء والمشايخ والوعاظ ورجال القانون والمجتمع المدني لوضع ضوابط وشروط تسن في رقعة جغرافية محددة من من أمساعد شرقا إلى عين الغزالة غربا حتى الجغبوب جنوبًا».

وأضاف المكتب أن الحكماء شددوا خلال الاجتماع على ضرورة «إلغاء الذبائح في المآتم والأفراح والتقليل من المصاريف المكلفة في المناسبات الاجتماعية والتي تثقل كاهل العروس والعريس وأهل الميت في حالات المآتم».

وأكد المشاركين في الاجتماع على ضرورة «أن يلزم المأذون الشرعي كتابة شرط عدم استعمال السلاح في الأفراح ويكون هناك شرط جزائي على المخالفين، ومحاولة إلغاء صالات الأفراح والفرق الفنية وغيرها من مظاهر الإسراف» وفق المكتب الإعلامي لمجلس حكماء طبرق.

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