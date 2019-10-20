درنة.. فرحة عارمة بتخريج طلبة كلية الطب البشري

أقيم بقاعة فندق لؤلؤة درنة حفلا كبيرا لخريجي الدفعة الـ11 بكلية الطب البشري، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بإدارة الكلية، إضافة إلى أولياء أمور الخريجين وعدد من الضيوف.

وألقيت في الحفل كلمات من د.عائشة بوجازية عميد كلية الطب البشري درنة، و د.جبريل الديباني عميد جامعة عمر المختار فرع درنة، وأ. مسجل كلية الطب البشري درنة ياسر الكواش، الذي أشار في لقاء مع قناة “218” بأن هذه الدفعة خرّجت 47 طبيبا وطبيبة.

بدورهم أثنى الخريجون على جهود إدارة جامعة عمر المختار، لتشجيعها المتواصل للدفعة، فيما تواصلت فقرات الحفل قبل أن يتم تكريم الخريجين

الجدير بالذكر أن فترة دراسة هذه الدفعة استمرت لـ10 سنوات نتيجة ما مرت به المدينة من ظروف في الآونة السابقة.

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