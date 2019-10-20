“أيوب” يُلهم أهالي غدامس “حُب الوطن”

بدعوة من المجلس البلدي غدامس وتحت شعار “كلنا مع أيوب”، انطلقت بالمدينة حملة نظافة عامة بمشاركة مكتب النظافة والشركات الخاصة والمؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني.

وشملت الحملة تنظيف الشوراع الرئيسة، والأحياء السكنية من أكوام القمامة ومخلفات البناء، بالإضافة إلى إزالة الأتربة المحيطة بالأرصفة وحملة تقليم أشجار النخيل والزينة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أهالي مدينة غدامس الذين قدموا مثالا يحتذى به في التفاني وحب الوطن. وبإمكانيات محدودة وبجهود ذاتية لبى النداء العديد من المتطوعين وساهموا في تنظيف المدينة وإظهارها بالشكل اللائق والعمل على خلق بيئة نظفية بالمدينة.

يشار إلى أن هذه الحملة جاءت امتدادا للمبادرة التي أطلقها وبدأها الشاب “أيوب” من فئة متلازمة داون، التي ألهمت الكثيرين وأثرت في نفوس الجميع، ولازالت هذه الحملة مستمرة لتشمل كافة أزقة وشوارع المدينة.

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