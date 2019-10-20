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برلماني: عدم دعوة النواب المنشقين لاجتماع غات يعكس انقسام البرلمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش،أن ” اتفاق أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة على عقد جلسة داخل مدينة غات خلال 4 أسابيع”.

وأضاف شمبش، في تصريحات له، أنه ” في حال عدم تلبية النواب المنشقين الدعوة للاجتماع في غات، فإن مجلس النواب سينقسم، وتنقسم البلا”د.

وأكمل ، أن “الاجتماعات التي احتضنتها مصر وتمت برعايتها، تعبر بدقة عن حرصها الشديد على أمن ليبيا، وهو دور ليس بالغريب عنها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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