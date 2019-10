برلماني: عدم دعوة النواب المنشقين لاجتماع غات يعكس انقسام البرلمان

المتوسط:

أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش،أن ” اتفاق أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة على عقد جلسة داخل مدينة غات خلال 4 أسابيع”.

وأضاف شمبش، في تصريحات له، أنه ” في حال عدم تلبية النواب المنشقين الدعوة للاجتماع في غات، فإن مجلس النواب سينقسم، وتنقسم البلا”د.

وأكمل ، أن “الاجتماعات التي احتضنتها مصر وتمت برعايتها، تعبر بدقة عن حرصها الشديد على أمن ليبيا، وهو دور ليس بالغريب عنها”.

