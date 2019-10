المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب ، أن ” أعضاء البرلمان سيناقشون خلال جلسة مرتقبة لهم في مدينة غات تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد”.

وأوضح امغيب، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن “الجلسة سيحضرها أعضاء البرلمان من مختلف المدن الليبية”.

