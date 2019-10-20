هاربًا من درنة..رصد أحد عناصر شورى درنة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أنه تم رصد أحد عناصر مايعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي إبراهيم الغيثي العبيدي الشهير “طنجرة”.

وأوضح المصدر أن الغيثي من مواليد 2001 والده من مدينة القبة ووالدته من مدينة درنة، وهو من ضمن مجموعة الشقيقين المتطرفين “رياض ويوسف بوشيحة” اللذان قتلا في محور المدينة القديمة درنة خلال 2018.

ولفت المصدر إلى أن الغيثي هرب من مدينة درنه خلال العام 2018 باتجاه مصراتة ومنها انضم إلى صفوف قوات الوفاق منذ أبريل الماضي تحت ما يعرف بـ”سرية الشهيد سالم دربي” والتي تنضوي تحت مليشيا “319” التابعة للوفاق.

وأضاف المصدر أن مليشيا “319” تضم أغلب العناصر المتطرفة الهاربة من مدن الشرق الليبي وأبرز سراياها سرية المتطرف “يوسف الترهوني” الشهير “يوسف العكب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24