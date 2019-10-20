مركز طبرق الطبي يُسجل “إنجازا كبيرا”

أعلن مركز طبرق الطبي إجراء أكثر من 1000 قسطرة قلبية منذ بداية العام الجاري حتى مساء الأحد.

وقال إدارة المركز في بيان إن الحالات كانت من مختلف مدن ليبيا، وبكافة أنواعها الاستكشافية والعلاجية، موجهة الشكر لطاقم قسم القسطرة وللأطباء الزوار ولوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأكدت إدارة المركز أن العمل ما يزال مستمرا حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد عمليات القسطرة الـ1300 عملية مع نهاية العام.

يشار إلى أن قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي يعتبر الوحيد بعد بنغازي في شرق البلاد الذي يجري عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات للمرضى من جميع أنحاء ليبيا وخصوصا المنطقة الشرقية.

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