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برلماني: مصر تمثل ليبيا في مؤتمر برلين لهذه الأسباب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن مصر ستمثل ليبيا في مؤتمر برلين باعتبارها دولة شقيقة وأيضاً لكونها رئيسة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية له، أن ” النواب الليبيين حملوا السلطات والقيادة المصرية أن يهتموا بالشأن الليبي، وطالبناهم كذلك أن يكون موقفهم قويا تجاه البرلمان”.

وأوضح، أن ” أي حكومة ليبية تنشأ أو أي برنامج يفكر فيه الغرب، يجب أن يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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