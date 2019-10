برلماني: مصر تمثل ليبيا في مؤتمر برلين لهذه الأسباب

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن مصر ستمثل ليبيا في مؤتمر برلين باعتبارها دولة شقيقة وأيضاً لكونها رئيسة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية له، أن ” النواب الليبيين حملوا السلطات والقيادة المصرية أن يهتموا بالشأن الليبي، وطالبناهم كذلك أن يكون موقفهم قويا تجاه البرلمان”.

وأوضح، أن ” أي حكومة ليبية تنشأ أو أي برنامج يفكر فيه الغرب، يجب أن يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار”.

