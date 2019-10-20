الثني يبحث “هموم الزراعة” مع الزيداني

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية الأراضي الزراعية، والإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الأحد، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الثني بحث مع الزيداني سير عمل وزارة الزراعة، ووضع آلية لحماية الأراضي الزراعية من الاعتداءات المتكررة، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية دعم الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ببنغازي.

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