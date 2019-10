المستشار القانوني للجيش: السيطرة على العزيزية بمثابة امتلاك مفتاح العاصمة

المتوسط:

أكد المستشار القانوني للجيش صلاح عبد الكريم، ، أن ” دخول قوات الجيش “العزيزية”، في معركة من أجل السيطرة على طرابلس”.

وأضاف عبد الكريم، في تصريحات له، أن “سيطرة الجيش على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، له أهمية استراتيجية كبيرة لأن العزيزية والمناطق المجاورة هي مفتاح العاصمة طرابلس”.

وأوضح مستشار الجيش ، “من خلال السيطرة على منطقة العزيزية يمكن الدخول مباشرة إلى غرب ووسط العاصمة طرابلس، لتحريرها من الإرهابيين”.

وأكد عبد الكريم أن تداعيات السيطرة على العزيزية، تتلخص في انهيار معنويات العصابات الإرهابية هناك.

وأضاف “تم الاشتباك مع هذه التنظيمات الإرهابية خارج طرابلس، كمنطقة وادي الهيرة، حتى لا يكون هناك دمار كامل لهذه المناطق”.

