وفاة امرأة وطفليها وفقدان رضيعة نتيجة السيول في منطقة “أم الرزم” شرق درنة

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن أم الرزم أن امرأة وطفليها توفيا نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة 48 كم شرق مدينة درنة.

وأوضحت المديرية أن السيول جرفت سيارة عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على الأب وهو بصحة جيده و وفاة الأم وأبنائها الاثنان ولازال البحث جاري عن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أشهر.

وحذرت المديرية كل سكان منطقة ام الرزم وخاصة الأحياء التي تشهد سقوط كمية كبيرة من مياه الامطار، وتوخي الحذر وعدم مغادرة أماكنهم حتى وصول فرق الإسعاف إليهم.

وكانت مدينة شحات شهدت الأحد فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار.

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