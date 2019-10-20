البحث الجنائي سبها يواصل حملته الأمنية داخل المدينة وضواحيها

تمكن عناصر فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة سبها، من إلقاء القبض على شخصان من الجنسية التشادية يستقلون مركبة آلية نوع تويوتا “هيلوكس” بيضاء اللون، معتمة الزجاج.

وأوضح فرع الإدارة العامة سبها، أن عناصر الأمن كشفت تزوير كتيب السيارة وأن أصحابها كان بحوزتهم بندقية كلاشنكوف تحمل مخزن به عدد أربعة وعشرون 24 رصاصة، وبعد التحقيق معهم، اتضح انهم قدموا من القطرون، بدون أن يتعرض لهم أحد، مشيرا أن التحقيق معهم مازال مستمرا، لتوضيح الحقيقة كاملة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة سبها، أنها في وقت سابق يوم أمس، ألقت القبض على شخصان من الجنسية الليبية، كان بحوزتهم مبلغ مالي وعدد عشرون حبة ترامادول 2 وأنهم كانوا تحت تأثير المخذرات، أثناء عملية القبض عليهم.

وأضافت الإدارة العامة، أن التحقيق مهم أوضح أنهم قدموا من بلدية الشاطئ، دون أن يتعرضوا لأي تفتيش أو ضبطهم من احدى البوابات.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أنها أحالت الملف للجهات المختصة، للتحقيق معهم، وأخد الإجراءات القانونية اللازمة.

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