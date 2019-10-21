بينهم أطفال ليبيا.. أكثر من 16 مليون طفل يعانون سوء التغذية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن أكثر من 16 مليون طفل، دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا في ليبيا وسوريا واليمن والسوادن، بسبب الفوضى وغياب الأمن فيها.

وأكدت المنظمة، أنها قامت ببعض المساعي لتخفيف هذا السوء في الدول التي تشهد صراعات دموية، ولكن هذه المساعي لم تكن كافية بسبب تفاقم أوضاع الأطفال في شمال الأفريقيا منذ العام 2000.

وأشارت اليونيسيف، أن قرابة 11 مليون طفل يعاني من سوء التغذية المزمن، وأكثر من 7 ملايين يعانون من التقزم، و7,3 يمليون يعانون من سوء التغذية الحادّ.

وأوضحت أن الأكفال الذي يعانون من سوء التغذية الحاد، هُم الأكثر عرضة للموت، مقارنة مع أقرانهم الذين يتحصلون على تغذية جيدة.

وحول النساء الحوامل، أضافت المنظمة إن قرابة ثلث الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا، مصابات بفقر الدم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نتائج غير صحية، تؤثر على النمو الجسدي والعقلي للطفل، عند الولادة.

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