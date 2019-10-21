الثني يشارك مراسم افتتاح مكتبي السجل المدني بالقوارشة والصابري

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مكتبي السجل المدني بالقوارشة، والصابري التابعين لفرع مصلحة الاحوال المدنية بنغازي، بعد إتمام عمليات الإنشاء والصيانة، ضمن مشاريع الحكومة في مدينة بنغازي.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي. هذه الخطوة

وأنشأ مكتب السجل المدني القوارشة، وفقا لأعلى المواصفات، حيث جهزت الحكومة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات، والتي تحوي السجلات المدنية للمواطين وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

وشهد مكتب السجل المدني الصابري وهو الأكبر في مدينة بنغازي، صيانة ضخمة بعد تعرضه للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المنطقة.

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