بلدية سرت تشرف على افتتاح مدرسة سرت المركزية بعد صيانتها

أقامت بلدية سرت، احتفالية بمناسبة افتتاح مدرسة سرت المركزية للتعليم الأساسي، بعد إتمام أعمال الصيانة الشاملة بإشراف ورعاية البلدية.

وحضر الاحتفالية التى أقيمت بالمدرسة عميد بلدية سرت وعدد من أعضاء المجلس البلدى ومراقب تعليم سرت ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت، وومديرى المشروعات والإعلام بالبلدية، ومدير مكتب الخدمات التعليمية سرت، وإدارة ومعلمى ومعلمات مدرسة سرت المركزية، إضافة إلى إدارة شركة فضاء الخليج للمقاولات وعدد من أولياء أمور الطلاب الدراسيين بالمدرسة والطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية، أن الاحتفالية عرضت شريط وثائقى تناول المدرسة في فترة الدمار الذي لحقها، وكيف تمت صيانتها.

وأشار مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، إن إحدى عشر مؤسسة تعليمية بالمدينة، تمت صيانتها كمرحلة أولى، وجارى عدد 11 مؤسسة تعليمية أخرى، سيتم صيانتها قريبا، ضمن صندوق دعم الإستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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