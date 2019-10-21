مركز طرابلس الطبي يتضامن مع القافلة الطبية غدامس

تضامن مركز طرابلس الطبي مع أطباء القافلة الطبية غدامس، عبر نشره صورا تطالب بإطلاق سراح زملائهم، الذين كانوا في طريقهم لمدينة غدامس، لتقديم خدماتهم الطبية التطوعية، لأهلهم والمناطق المجاورة لها.

وفي وقت سابق، يوم أمس، دعا نقيب أطباء طرابلس، الدكتور حمزة عبد الله عثمان، مديري المستشفيات العامة في المدينة، إلى وقفة احتجاجية تنديداً واستنكاراً باختطاف القافلة الطبية التطوعية التي كانت متوجهة لمدينة غدامس.

ومن المتوقع أن تُنظم النقابة في طرابلس، وقفة احتجاجية اليوم، عند الساعة الـ12 ظهرا، أمام مقر كل المستشفيات العامة في العاصمة.

ومرّ على اختطاف القافلة الطبية أكثر من أسبوع، من قبل مسلحين بالقرب من مدينة الزنتان، عندما كانت في طريقها إلى مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

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