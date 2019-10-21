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المؤقتة تبحث سبل دعم شركة المطاحن والأعلاف ببنغازي‎

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني، أمس الأحد، مع وزير الزراعة حسن الزيداني سبل وإمكانية دعم الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ببنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني والزيداني بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي والذي بحثا خلاله سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية؛ ووضع آلية لحماية الأراضي الزراعية من التعديات المتكررة.

وأكد الثني خلال الاجتماع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية هذه الأراضي الزراعية، والإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاع، وفق ما ذكرته الحكومة الموقتة في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • والله فكرة ممتازة ووطنية – المفروض تجتمع بجميع ادارات المصانع الليبية والمخازن وإدارات التصنيع وشءون العمال والإنتاج والتوزيع وفتح الفروع داخل المناطق والوكلاء الليبيين – وتوفير شاحنات التوزيع والنقل والاتصالات والتطوير وفحص الجودة -والسلامة المهنية والتأمين – والتوظيف وصلاحية الادارة والاليات .
    ليبيا من ناحية الاقتصاد لازم تقوم بعملية تطوير للقطاع العام ولا تعتمر الاعتماد الكلي على تصدير النفط – من الضروري دعم القطاعات وتحسين جودتها وانتاجها بشكل يرتقى لمستوى التداول حتى فالخارج في الادارات الصناعية . ولكم التوفيق .

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