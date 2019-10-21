المؤقتة تبحث سبل دعم شركة المطاحن والأعلاف ببنغازي‎

بحث رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني، أمس الأحد، مع وزير الزراعة حسن الزيداني سبل وإمكانية دعم الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ببنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني والزيداني بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي والذي بحثا خلاله سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية؛ ووضع آلية لحماية الأراضي الزراعية من التعديات المتكررة.

وأكد الثني خلال الاجتماع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية هذه الأراضي الزراعية، والإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاع، وفق ما ذكرته الحكومة الموقتة في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك.

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