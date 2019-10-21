صحة المؤقتة تدعو المواطنين للتواصل مع الطوارئ جراء الفيضانات

تهيب وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بالمواطنين بالتواصل الفوري مع جهاز الاسعاف والطوارئ لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية نتيجة تعرض عدد من المدن لهطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع.

كما طالبت وزارة الصحة كافة فروع جهاز الاسعاف والطوارئ برفع حالة الجهوزية الكاملة ودرجة الاستعداد والتأهب لتقديم كافة الخدمات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهلال الاحمر الليبي، والجهات الأمنية، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه، مع استمرار هطول الأمطار.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع باهتمام اوضاع المواطنين، عقب الفيضانات غير المسبوقة والأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من مجاري السيول.

هذا وتشهد عدد من المدن في المنطقة الشرقية هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأضرار بشرية ومادية.

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