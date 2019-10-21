انفراج أزمة الوقود بسبها بعد وصول 600 ألف لتر

وصلت إلى مدينة سبها أمس الأحد، 5 شاحنات وقود من مستودعات شركة البريقة ليبلغ عدد الشاحنات التي وصلت المدينة خلال هدا الأسبوع 16 شاحنة محملة بحوالي 600 ألف لتر.

وقال مصدر ببلدية سبها، إن الوقود جرى توزيعه على المحطات من قبل لجنة الأزمة وبحضور الإدارة العامة للبحث الجنائي والأمن الداخلي وجهاز مكافحة التهريب، لضمان وصوله للمواطنين ومنع التهريب.

وبحسب المجلس البلدي فقد تم توزيع الوقود على 11 محطة هي ربيع الجنوب 100 ألف لتر بنزين، والتواصل 50 ألف لتر، وتاقرفت 100 ألف لتر، وخشوم الخيل 100 ألف لتر، وجبل زلاف 100 ألف لتر، وأطلس 50 ألف لتر، وربيع البوانيس 50 ألف لتر بنزين و50 ألف لتر ديزل.

وأكدت بلدية سبها أن الشحنة التي جرى توزيعها ستحل أزمة نقص الوقود حتى يتم توفير شحنة وقود أخرى، مؤكدة أن لجنة الأزمة تتابع عمل المحطات التي تسلمت الوقود، وسيتعرض كل مخالف للمساءلة من قبل الجهات المختصة.

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