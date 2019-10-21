اجتماع في مصرف الوحدة لتفعيل الخدمات الإلكترونية

عقدت إدارة مصرف الوحدة في بلدية طرابلس، اجتماعا موسعا ضم مدير إدارة الفروع ومساعدي مدير وحدة التسويق، ومساعد مدير إدارة البطاقات؛ لتفعيل الخدمات الإلكترونية.

وقال مساعد مدير وحدة التسويق بإدارة الفروع أحمد التركي، إن تلك الخدمات تتمثل في أعمال «موبي كاش»، وخدمة «تيلي بانك»، كاشفا عن إطلاق هذه الخدمات في مدينتي يفرن والزنتان يوم الجمعة الماضي، حسب تصريحاته إلى وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، أمس الأحد.

وأشار التركي إلى أنه ستكون هناك مفاجأة كبيرة لمشتركي خدمات «موبي كاش»، سواء للمواطنين أو التجار، وسيعلن عنها قريبًا، خلال اجتماع مع تجار مدينة طرابلس في أحد الفنادق الكبيرة بمدينة طرابلس.

وشارك في الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين، مديري فروع بمدينة طرابلس، وأقسام الخدمات الإلكترونية بفروع منطقة طرابلس.

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