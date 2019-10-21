مقتل امرأة وطفلين جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في أم الرزم

أكدت مديرية أمن أم الرزم، وفاة امرأة وطفليها جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، التي تقع على بعد 48 كم شرق مدينة درنة.

وبحسب مديرية أمن أم الرزم، جرفت السيول سيارة عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، موضحة أنه تم العثور على الأب بصحة جيدة، بينما توفت الأم وأبناءها الاثنان، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جار عن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أشهر..

ودعت المديرية سكان منطقة أم الرزم، وبخاصة الأحياء التي تشهد هطول أمطار غزيرة، توخي الحذر وعدم مغادرة أماكنهم..

وشهدت مدينة شحات، الأحد، فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول أمطار غزيرة، وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار..

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