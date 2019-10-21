عشرات المهاجرين بـ «أبو سليم» يطالبون بإطلاق سراحهم

كشفت وسائل إعلامية أن عددا من المهاجرين غير القانونيين قد تظاهروا في مركز احتجاز أبو سليم، مطالبين بإطلاق سراحهم، بأن رفعوا لافتات حملت عبارات باللغة الإنجليزية تندد باحتجازهم وتطالب بالإفراج عنهم.

وكان المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، اندريه ماهيسيتش، قد صرح في وقت سابق ، أن المفوضية ساعدت خلال العام الجاري 1663 لاجئا على الخروج من ليبيا، مؤكدا على أن هناك حاجة إلى مزيد من الأماكن وعمليات أسرع وأكثر مرونة لنقل المزيد من اللاجئين بعيدا عن الخطر.

وفقًا لمفوضية اللاجئين، فإنه يعيش اليوم “أكثر من 2,700 لاجئ ومهاجر في ليبيا ما بين محتجز ومحاصر في المناطق التي تستمر فيها المصادمات”.

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