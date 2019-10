المتوسط:

دعا الهلال الأحمر فرع غات المواطنين للحيطة والحذر من التقلبات الجوية مؤكدا أن تنبؤات الارصاد الجوية تشير إلى هطول امطار غزيرة بالأودية الصحراوية ببلدية غات نتيجة تجمع السحب.

وطالب الهلال الأحمر المواطنين القريبين من الأودية ومجاري السيول بتوخي الحيطة والحذر.

