“الشاطر”: الكونجرس يبحث ملف استقرار ليبيا.. وأعضاء النواب يتنصلون من مسئولياتهم

سلط عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، الضوء على مناقشة الكونجرس الأمريكي، سبل توضيح وتعزيز السياسة الأمريكية لدعم الحل الدبلوماسي السلمي للنزاع الليبي وردع التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال الشاطر، في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “مفارقة عجيبة.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون لاستقرار ليبيا، والبرلمان الليبي يغادر الوطن متنصلاً من مسؤولياته مؤكدًا عجزه، ساعيًا لتلقي التعليمات”.

وتابع الشاطر، ” مجلس النواب غير قادر على تحسس أوجاع الناس، وخطر تلاشي الدولة”، موضحًا أنه يعمل لتسليمها لقمة سائغة، مُختتمًا: “خذلوا ناخبيهم”.

