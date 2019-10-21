وفاة امرأة وطفليها وفقدان رضيعة بسبب فياضانات أم الرزم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بمديرية الأمن في بلدية أم الرزم مساء أمس الأحد، عن وفاة امرأة وطفليها من عائلة واحدة ونجاة الأب وفقدان طفلة رضيعة، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وكانت المديرية قد أوضحت أن السيول جرفت سيارة العائلة المكونة من الأب جمعة شوشان وزوجته وثلاثة أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على الأب وهو بصحة جيده و وفاة الأم وطفليها ولازال البحث جاري عن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أشهر.

وحذرت المديرية سكان المنطقة بعدم مغادرة أماكنهم حتى وصول فرق الإسعاف إليهم.

ومن جهته، ناشد المجلس التسسيري لبلدية أم الرزم الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة تقديم الدعم والمساندة للبلدية التي تعاني من كارثة حقيقية .

وشهدت عدد من المدن في المنطقة الشرقية هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأضرار بشرية ومادية في عده مدن منها شحات وأم الرزم .

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة قد طالبت المواطنين بالتواصل مع جهاز الاسعاف والطوارئ لتسهيل الخدمات العلاجية والاسعافية.

وشهدت مدينة شحات أمس الأحد فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع شحات غرق عدد من المنازل بالإضافة إلى إجلاء عدد من الأسر التي علقت جراء سيول مياه الأمطار.

وأوضح الهلال الأحمر شحات أن فريق الطوارئ بالفرع بالتعاون مع شركة المياة و الصرف الصحي،و جهاز الإسعاف والطوارئ،و جهات الأمنية، قام بتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار ومساعدة المتضررين وتسيير حركة المرور داخل المدينة.

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