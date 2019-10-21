المواصلات تبحث مشروع ازدواج طريق طبرق-امساعد

عقد بمدينة بنغازي، اجتماعا موسعا ضم كل من مستشار رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل عبد الحميد المريمى، ومدير إدارة الطرق والنقل البري محمد حمد عبدالله، ومدير إدارة المشروعات مرعي عقيلة الشهيبي، ومدير مشاريع منطقة طبرق بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات معز الجراري، لبحث عدد من المشاريع المقررة.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتنفيذ مشروع ازدواج طريق طبرق-امساعد بطول 140 كم، ومشروع إعادة إنشاء الطريق القائم، ومشروع تنفيذ مراكز خدمات لهذه الطريق، كما تمت مناقشة المواصفات الفنية والمعايير الدولية لتنفيذ الازدواج بما يتماشى مع الأحمال المحورية والتدفقات المرورية، واستعراض بعض النقاط القانونية التي ستكون أساس لهذا الاتفاق.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة، أن هذه الخطوة جاءت من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل لتكون نواة لتوطين الاستثمار المحلى بالدولة الليبية، وكذلك ضبط الأحمال المحورية لحماية شبكة الطرق العامة والحد من الحوادث المرورية التي ازهقت ارواح الكثير من مستخدمي هذه الطريق.

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