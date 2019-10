المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشيهوب، أن النواب سيناقشون خلال جلسة مرتقبة لهم في مدينة غات تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

وقال الشيهوب، على هامش اجتماع القاهرة 2، إنه سيشارك في الجلسة أعضاء البرلمان الموجودين في مختلف المدن الليبية.

