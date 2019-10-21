مهلة أسبوع لإخلاء المباني المخالفة في وادي القطارة ببنغازي

بدأت لجنة إزالة المباني المخالفة في بلدية بنغازي، تنفيذ قرارات إزالة العوائق التي تعترض مسار وادي القطارة.

ودعت اللجنة المواطنين أصحاب المباني المخالفة إلى إخلاء مسار الوادي في مدة أقصاها أسبوع، اعتبارًا من اليوم الإثنين، حسب إعلان منشور على صفحة بلدية بنغازي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد البيان تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف الجهات الأمنية المختصة، و«سيتحمل المخالف المسؤولية القانونية حال وقوع أي أضرار».

يذكر أن اللجنة تشكلت في نهاية العام 2011، وهي تتبع شؤون المرافق والإسكان في المجلس البلدي بنغازي، وسبق أن أطلقت عشرات التحذيرات من البناء في المدينة دون الحصول على موافقة جهات الاختصاص.

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