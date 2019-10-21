ترقية “795” ضابط وضابط صف تابعين لأمن شحات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج قرار يقضي بتشكيل لجان لإجراء امتحانات ترقية تشمل الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية لسنة 2019 والتابعين للمديرية والجهات المركزية التابعة للبلدية.

وفقا لنص القرار فقد تم تكليف مقدم عبد العليم المبروك رئيسا للجنة، حيث باشرت اللجنة المكلفة أعمالها .

وأكد ملازم حسن بوأكريم الناطق باسم مديرية أمن شحات أنه امتثل أمام اللجنة عدد كبير من منتسبى الجهات المركزية بوزارة الداخلية .

بوأكريم أضاف أن امتحانات الترقيات شملت أيضًا الأعضاء التابعين للمديرية من ضباط وضباط صف الذين يستحقون الترقية لهذا العام، وكان عددهم 650 ضابط صف بالإضافة إلى 145 ضابط من مختلف الرتب.

وذكر أن اللجنة اتخذت من معهد التدريب قرنادة مقرًا لإجراء تدريبات للمشاة والأسلحة، حيث سبق امتحانات الترقية عرضًا للمجندين الجدد والتابعين لمعهد تدريب قرنادة والذين يتم تدريبهم لصالح الجوقة الموسيقية قرنادة .

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة المكلف مقدم عبدالعليم المبروك أن أمتحانات الترقية كانت على ثلاث مراحل مشاة وأسلحة وتحريري، لافتًا إلى أنها انطلقت في الثاني عشر من أكتوبر الحالي انتهت بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر .

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