فرار المجموعات المسلحة من محور عين زارة

قالت غرفة عمليات الكرامة، إن أصوات الاشتباكات العنيفة يسمع صداها في مختلف المناطق بطرابلس، مشيرة إلى توالي سيارات الإسعاف بكثرة على مستشفيات العاصمة .

وأكدت الغرفة في منشور لها مساء أمس، فرار عدد من المجموعات المسلحة من محور عين زارة، باتجاه جامع الشيخين، تاركة أسلحتها وآلياتها العسكرية.

من جهة أخرى قال قائد محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، في تصريح له، إن المجموعات المسلحة قامت بمحاولات يائسة لاستعادة السيطرة على مناطق فقدتها، عبر شن مسلحيها هجمات على غالبية محاور القتال في طرابلس.

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