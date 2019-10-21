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استمرار تنفيذ إزالة عشوائيات بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي بإزالة العشوائيات وجمع المخلفات بمنطقة حي الفاتح “السوق العام”، استكمالا للخطة الأمنية لإزالة المباني العشوائية داخل المدينة بهدف تحسين المظهر العام.

وشرع الجهاز في الأيام الماضية بإزالة العشوائيات بشارع الاستقلال “شارع جمال سابقا” وصولا إلى جزيرة دوران متحف الكيش بمدينة بنغازي، إضافة إلى إزالة العشوائيات والمخلفات التابعة لها بمنطقة السلماني.

كما قام الجهاز بإزالة المباني العشوائية بمنطقة اللثامة وسوق اللوح وذلك بمشاركة عدد من الأجهزة العسكرية والشرطية وقسم المرور والتراخيص وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة التابعة للتخطيط العمراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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