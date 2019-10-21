افتتاح مكتبي السجل المدني “القوارشة” و”الصابري” ببنغازي

بنغازي-العنوان

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مساء الأحد، مكتبي السجل المدني بالقوارشة، والصابري التابعين لفرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، بعد إنشاء الأول، وإتمام صيانة الثاني.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي.

ووفقا للصفحة الرسمية للحكومة، يأتي افتتاح مكاتب المصلحة التابعة لوزارة الداخلية ضمن مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي.

وأنشأ مكتب السجل المدني القوارشة وفقا لأعلى المواصفات، حيث جهزت الحكومة المؤقتة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

كما شهد مكتب السجل المدني الصابري وهو الاكبر في مدينة بنغازي صيانة ضخمة بعد تعرضه للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مراسم الافتتاح على أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي الليبي.

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