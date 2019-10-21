حرس السواحل ينقذ 126 مهاجرا شمال شرق القره بوللي

أنقذت دورية لحرس السواحل، أمس الأحد، 126 مهاجرًا غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي، بينهم أربع نساء، وأربعة أطفال.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، في بيان، إن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وكان قاربهم على بعد نحو 50 ميلًا شمال شرق القره بوللي.

وأوضح قاسم أن المهاجرين نُقلوا إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث تلقوا المساعدات الطيبية، ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء شارع الزاوية.

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وخلال الأيام القليلة الماضية، أنقذ 344 مهاجرا قبالة سواحل عدد من المدن الليبية، وسبق أن نبه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أنه لن يستطيع استقبال أي مهاجرين جدد؛ نظرًا لقلة الإمكانات المتاحة، واكتظاظ أماكن الإيواء، وانعدام عملية العودة الطوعية، منبها إلى تجاهل المنظمات الدولية والمحلية زيارة المهاجرين.

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