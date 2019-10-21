الجيش الوطني يصد هجوما مسلحا لمجموعات الوفاق

قالت مصادر صحيفة إن الجيش الوطني صد هجوما للجماعات المسلحة التابعة للوفاق في محاور عين زارة والخلاطات ومعسكر اليرموك ومناطق في محيط الساعدية جنوب طرابلس في وقت شهدت فيه غالبية المحاور اشتباكات عنيفة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق تقدمات جديدة في محوري عين زارة والخلة كما تمكن من إعادة السيطرة على محور الخلاطات.

وبحسب مصادر صحفية فإن الجيش صد هجوما من قبل قوات الوفاق والمجموعات التابعة لها إذ إن الجيش يعتمد استراتيجية الاستنزاف عبر استدراج قوات الوفاق في عدة محاور بتكتيك عسكري يعتمد على الانسحاب ومن ثم إعداد الكمائن ثم الانقضاض بدعم من سلاح الجو التابع له.

فيما أفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات عنيفة في مختلف المناطق بطرابلس وارتفاع أصوات صفارات سيارات الإسعاف مع تأكيدات من قبل غرفة عمليات الكرامة أن المجموعات المسلحة فرت من عدة مواقع بطرابلس منها محور عين زارة باتجاه جامع الشيخان تاركة أسلحتها وآلياتها العسكرية.

وفي ذات السياق، شن سلاح الجو الليبي غارة جوية في محيط الكلية الجوية في مصراتة، ما أدى لتدمير مخزن ذخائر نتج عنه سماع أصوات لانفجارات الذخيرة استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

ومع استمرار المعارك وطول أمدها بعد أكثر من 6 أشهر ما يزال سكان المناطق القريبة من مواقع الاشتباكات متخوفين من تأزم الموقف أو وصول المعارك إليهم ما يعني ازدياد أعداد النازحين وازدياد المعاناة وارتفاع الخسائر في الأرواح والممتلكات.

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