ندوة ببنغازي حول أهمية دور المرأة في وضع الدستور القادم

عقدت رئيسة تنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي اليوم السبت، اجتماعًا بأعضاء اللجنة التحضيرية لندوة بعنوان “أهمية دور المرأة الليبية في الدستور القادم” ببلدية بنغازي

وقالت البرغثي، إن الاجتماع الذي عقد بمقر شركة الراحلة للخدمات النفطية تمحور حول تمكين المرأة في جميع المجالات التي تخص المرأة، وردود الفعل كانت ممتازة جدا لتشجيع المرأة التي عانت الكثير والكثير.

كما تم خلال الاجتماع وضع بعض الترتيبات لانعقاد أول مناشط تنسيقية خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض بعض المواد التوثيقية التي قدمت من قبل الحاضرات، اسهاما في عمل توثيقي يجسد مسيرة عطاء المرأة الليبية خلال فترة الحرب على الإرهاب.

