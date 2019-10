المتوسط:

تسلمت بلدية سبها إحدى عشرة ناقلة بنزين بها 600 ألف لتر، وجرى توزيعها على سبع محطات وقود، ومن المقرر أن تصل خمس ناقلات أخرى غدا.

وكانت لجنة ُ أزمة الوقود بالبلدية قد اتفقت الأسبوع الماضي مع مستودَع رأس المنقار النفطي على تزويد محطاتِ المدينة بالوقود مباشرة، ضمن إجراءاتِ مواجهةِ أزمة نقص المحروقات في المدينة.

The post «سبها» تعلن وصول 11 ناقلة وقود للمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية