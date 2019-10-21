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تونس تقضي على مهرب سلاح عبر حدودها مع ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي أن الإرهابي مراد بن حمادي الشايب الذي تم القضاء عليه بجبل سيف العنبة في تونس قام بإدخال الصواريخ الحرارية إلى الجزائر عبر ليبيا إضافة إلى حيازته على أموال تعود لكتيبة عقبة بن نافع وعدد من الخرائط العسكرية للمنطقة.

ونقلت إذاعة شمس إف أم التونسية عن الجبابلي أن الإرهابي بن حمادي دخل إلى التراب التونسي عام 2011 حيث تم تنصيبه أميرا لكتيبة عقبة بن نافع بعد القضاء على شقيقه لقمان أبو صخر، مؤكدا أن العمليات العسكرية للوحدات الأمنية والجيش التونسي ما زالت مستمرة في محيط المكان وفي أعماق جبل سيف العنبة بسبيبة من ولاية القصرين للقضاء على أي خلايا إرهابية في المنطقة وإغلاق الطريق أمام عودة تشكيلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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