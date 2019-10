المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، اقتحام قوات الجيش لمعسكر الدبابات بصلاح الدين جنوب طرابلس.

وكان سلاح الجو شن ضربات جوية استهدفت ميليشيات الوفاق في صلاح الدين بمحور ما بعد الشوارع الأربعة السويحلي.

The post الجيش يقتحم معسكر الدبابات بصلاح الدين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية