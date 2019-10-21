المؤقتة تبحث سير عمل وزارة الزراعة

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأحد، سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وذلك خلال اجتماع بوزيرها الدكتور حسن الزيداني.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي سير عمل الوزارة، ووضع آلية لحماية الأراضي الزراعية من الاعتداءات المتكررة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية هذه الأراضي الزراعية. كما أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالقطاع.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية دعم الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية