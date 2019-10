برلماني: كل الأطراف ستشارك في اجتماع غات

المتوسط:

أعلن عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن مدينة “غات” هي التي ستحتضن لقاء أعضاء مجلس النواب بمختلف توجهاتهم.

وأوضح “الصغير” أن الجلسة المرجح عقدها في نوفمبر المقبل ستنظر ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية بدون إقصاء أي تيار، ويعتمدها مجلس النواب، مبينا أن مجموعة من نواب طرابلس سيكونون ضمن الحضور.

وأضاف “الصغير” أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أكد حضوره إلى مدينة “غات”.

