أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ رجـال الـشرطة بـمديرية أمـن غـريان يقومون بـتسيير حـركة الـسير عـلى الـطرقات الـعامة.

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة، إلى أنَّ ذلك يأتي للمحافظة عـلى الأمـن والاسـتقرار داخـل الـمدينة.

