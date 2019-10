المتوسط:

يقوم أعـضاء الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بطرابلس، بالوقوف عـلى الـجـهود الأمـنية الـتي يـبذلونها مـن خـلال الـتواجد الـمستمر بـالـطرقات بـالـعاصمة طـرابلس، وذلك للـحفاظ عـلى الأمـن والاسـتقرار وحـماية وتـأمين الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـمحافظة عـلى الـممتلكات الــعامة والـخاصة وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين.

وتـثمن وزارة الـداخلية كـافة الـجهود الأمـنية الـتي يُـبذلها رجـال الأمـن والـشرطة للـمحافظة عـلى الأمـن والاسـتقرار.

The post «الدعم المركزي» بطرابلس: نعمل على تأمين الأهداف والمرافق الحيوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية