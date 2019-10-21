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«الدعم المركزي» بطرابلس: نعمل على تأمين الأهداف والمرافق الحيوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

يقوم أعـضاء الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بطرابلس، بالوقوف عـلى الـجـهود الأمـنية الـتي يـبذلونها مـن خـلال الـتواجد الـمستمر بـالـطرقات بـالـعاصمة طـرابلس، وذلك للـحفاظ عـلى الأمـن والاسـتقرار وحـماية وتـأمين الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـمحافظة عـلى الـممتلكات الــعامة والـخاصة وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين.

وتـثمن وزارة الـداخلية كـافة الـجهود الأمـنية الـتي يُـبذلها رجـال الأمـن والـشرطة للـمحافظة عـلى الأمـن والاسـتقرار.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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